De acordo com um relatório elaborado pela Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, apresentado hoje no Vaticano, em Roma, a Finlândia é o país mais feliz do mundo, até mesmo para os imigrantes, seguindo-se a Noruega e a Dinamarca.

Também no top 10 dos países mais felizes do mundo estão a Islândia, Suíça, Holanda, Canadá, Nova Zelândia, Suécia e Austrália.

No total, o relatório da ONU mediu a felicidade em 156 países, tendo por base o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, o apoio social existente, expectativa de vida saudável, liberdade social, generosidade e ausência de corrupção.

Por outro lado, o país mais triste é o Burundi, na África Oriental.

Portugal melhorou no ranking relativamente ao ano passado, em que ocupava a 89.ª posição, sendo que este ano ocupa o 77.º lugar.

O estudo presta especial atenção ao nível de felicidade dos imigrantes

Para a elaboração do relatório, os especialistas tiveram também em conta os níveis de "compaixão, liberdade, generosidade, honestidade, saúde, redes de segurança social e boa governança".