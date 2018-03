A Sonae investiu 105 milhões de euros em inovação, investigação e desenvolvimento no setor do retalho em 2017, um valor 2% mais alto do que no ano anterior e equivalente a 0,34% das vendas daquele negócio do grupo.

O grupo desenvolveu mais de 660 projetos a nível mundial destinados “a contribuir para melhorar a vida das pessoas” e a “solidificar a posição de liderança no setor do retalho”. O valor presente líquido destes projetos é estimado em mais de 150 milhões de euros.

No ano passado, a Sonae refere que trabalhou com 423 parceiros em 30 países de quatro continentes, no âmbito da sua estratégia de inovação. No total, envolveu directamente 2265 dos seus colaboradores a tempo integral.

Entre as 80 inovações no setor do retalho desenvolvidas e implementadas pela Sonae em 2017 estão projetos como o “Transformar.te” (do Continete), o “Winners” (da Worten) e o “Jindo Burel” (da Berg).