Um professor feriu acidentalmente três alunos depois de ter disparado a sua arma dentro de uma sala de aula, em Seaside, um Estado norte-americano da Califórnia.

Segundo o canal televisivo regional KSBW-TV, o professor pertence às reservas policiais e estava a dar uma aula sobre segurança no uso de armas, quando ia explicar como podem desarmar alguém a arma disparou acidentalmente.

A polícia local afirmou que não houve feridos graves.

O pai de um aluno revelou ao canal que o seu filho tinha fragmentos de balas alojados no pescoço e contou que as autoridades não foram contactadas, ficando irritado por ter de ser ele a chamar a polícia para reportar o caso, depois de o seu filho ter chegado a casa com sangue nas suas roupas.

O professor foi suspenso e o incidente vai ser investigado.