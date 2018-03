Esta quarta-feira foi encontrada uma bomba da Segunda Guerra Mundial na cidade de Fano, em Itália, algo que obrigou à retirada de 23 mil pessoas do centro histórico, por parte das autoridades italianas.

A polícia de Fano afirmou que a retirada das pessoas devia ser "imediata", uma vez que a operação a efetuar "é perigosa", apelando às pessoas que abandonem as suas casas.

Além das pessoas que residem no centro histórico e foram obrigadas a sair das suas casas, também os pacientes do hospital de Santa Croce foram transferidos para um local seguro. O tráfego ferroviário e as escolas encontram-se encerrados.

A bomba será extraída do local e, posteriormente, entregue aos técnicos da Marinha, que vão provocar a explosão no mar.

De acordo com a agência Efe, que cita a imprensa local, a bomba foi acidentalmente ativada depois de ter sido descoberta, durante umas obras que decorriam, e corre o risco de explodir.

Trata-se de uma bomba de fabrico britânico, lançada de um avião durante a Segunda Guerra Mundial.