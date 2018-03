A linha amarela do metro de Lisboa vai passar a ligar Odivelas a Telheiras. A decisão foi anunciada por Vítor Domingues dos Santos, presidente do metropolitano, no Parlamento, na terça-feira.

“O que se pretende para a linha amarela é que funcione como uma linha radial, terminando em Telheiras”, explicou o presidente do metropolitano, acrescentando que esta medida tem como objetivo fazer com que a linha verde passe a ser circular.

A medida será aplicada quando as obras da linha verde acabarem.