Fernando Negrão, líder do grupo parlamentar do PSD, quando questionado pela comunicação social sobre a polémica que envolve Feliciano Barreiras Duarte, secretário-geral do PSD, e o seu falso currículo, defendeu que, o facto de alguém ser constituído arguido, não significa que “a sua posição como deputado” fique fragilizada.

No entanto, pelo menos que se saiba, Barreiras Duarte não foi constituído arguido. “O facto de ser arguido não debilita ninguém”, disse Negrão.

Questionado pela imprensa sobre uma comissão a que Feliciano Barreiras Duarte faltou, o líder da bancada do PSD afirmou que este é “um deputado como os outros” e que, como tal, acaba por ter deveres “de natureza partidária”, daí não ter estado presente. “Corre tudo com normalidade. O facto de ser arguido não debilita ninguém, uma vez que a qualidade de arguido serve para defender a própria pessoa em tribunal”, afirmou Negrão, numa resposta que causou alguma indignação.

Depois de os jornalistas ali presentes terem feito notar que Feliciano Barreiras Duarte não foi constituído arguido, Negrão voltou atrás no que disse e corrigiu: “Não, no caso não é arguido, mas podendo eventualmente evoluir para aí...”.

O líder parlamentar estaria a referir-se ao inquérito aberto pela Procuradoria-Geral da República, de forma a entender se o secretário-geral do PSD mentiu, ou não, nas informações que constam no seu currículo.

“O Ministério Público tem de exercer as suas funções, mas não é por isso que as pessoas deixam de ser mais sérias ou menos sérias. A vida continua com toda a normalidade”, terminou Negrão.