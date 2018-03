Quanto mais oiço temas como este mais os relaciono com as opções que fazemos para a nossa vida e a certeza das áreas que estão interligadas. Sem dúvida, o que comemos contribui para o nosso bem-estar.

A escolha é e será sempre sua, mas ame-se o suficiente para se ofertar o melhor.

Para esta semana temos uma salada de massa integral, ervilhas-tortas, melão e lulinhas picantes, simples e cheia de nutrientes, para comer e ser feliz .

Salada castanha, verdes, melão, lulinhas com lima & flocos de piripíri

Ingredientes

- 250 g de massa integral

- 1/2 kg de lulinhas

- 2 dentes de alho esborrachados

- 1 copo de bolas de melão fresco

- Sumo de 2 limas

- 1 lima para servir

- Ervilha-torta

- 1 malagueta vermelha fatiada

- Endro fresco

- 4 colheres de azeite

- Amendoins torrados

Método

Prepare a massa. Corte as lulas em rodelas, lave-as e escorra-as.

Leve ao lume uma frigideira com o azeite, junte o alho e, quando estiver bem quente, acrescente as lulas e deixe saltear. Junte uma parte da malagueta cortada em rodelas finas. Envolva bem.

Quando começar a ferver, adicione o sumo de lima, as ervilhas-tortas, tempere com sal e pimenta e deixe cozinhar até as lulas ficarem tenras. Antes de servir, envolva cuidadosamente a massa e refresque com o melão.

Adicione a malagueta cortada em rodelas finas, o endro fresco e o amendoim torrado.