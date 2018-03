Esta quarta-feira, Fátima Fonseca, secretária de Estado da Administração Pública, afirmou que até à data foram registadas “22 participações por práticas de assédio em contexto laboral na administração pública”.

No ano passado o Código do Trabalho sofreu alterações e incluiu novas regras sobre a prevenção e penalização da prática de assédio sexual no local de trabalho.

Nesta sequência, a IGF criou um e-mail para receber queixas das vítimas de assédio.