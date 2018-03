Através da conta do Twitter do departamento de comunicação do Benfica, os encarnados voltaram a atacar o comportamento do FC Porto no jogo frente ao Paços de Ferreira.

"As imagens de ameaças em Paços de Ferreira a árbitros, jogadores e equipa técnica demonstram a escola do crime no seu esplendor. Francisco sem coluna enxovalhado por Sérgio Conceição, proibido de falar de futebol e de e-mails fala do quê?", lê-se na publicação.

Recorde-se que logo no dia em que o FC Porto perdeu pela primeira vez no campeonato deste ano, a mesma conta do Benfica no Twitter fez uma publicação onde criticava a postura de vários dirigentes do FC Porto: "A pressão de Luís Gonçalves e todo o banco do FC Porto sobre os árbitros, e as ameaças do líder da claque, fazem lembrar um regresso a um passado de triste memória. O apagão da invasão do centro de treinos da Maia é o que dá. Sentem total impunidade".