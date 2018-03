O governo autorizou mais membros para a equipa que está a rever o combate aos incêndios em Portugal. Um despacho publicado ontem revela que o gabinete de apoio técnico à Estrutura de Missão para a instalação do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, criada em outubro, poderá contar com nove membros em vez dos cinco previstos inicialmente.

A justificação para o reforço de pessoal, lê-se no diploma, é a “crescente dimensão do volume de trabalho associado à prossecução dos objetivos” da estrutura de missão.

Um dos objetivos da estrutura de missão era a instalação da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), “assegurando a sua entrada em funcionamento a 1 de janeiro de 2018, e monitorizar o seu funcionamento inicial”. A agência foi criada formalmente em fevereiro, mas só funcionará de forma autónoma em 2019. Por agora, os trabalhos decorrem liderados por Tiago Martins Oliveira, que acumulou essa tarefa com a chefia da estrutura de missão.

Um ano difícil

Numa entrevista ao jornal “Público” e à Rádio Renascença no início deste mês, Tiago Martins Oliveira assumiu que 2018 será um ano difícil “por questões meteorológicas mas essencialmente porque há uma pressão grande para que as coisas corram bem”. O responsável garantiu que o país vai estar mais bem preparado, mas com um esforço também maior. “Estamos a começar um trabalho que devia ter sido feito no passado e que não foi, e agora estamos todos a fazer um bocadinho à pressa”, disse.

Tiago Martins Oliveira adiantou ainda que o modelo futuro de combate aos incêndios só vai funcionar a partir de 2019, sendo, além disso, necessária uma reforma florestal. “No curto prazo há uma preocupação de ensinar às pessoas como é que elas devem proceder num incêndio.”