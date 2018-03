Os Capitão Fausto aos quais dedica a canção “A Banda do Capitão Fausto”, Tozé Brito, com quem canta “João Gilberto e Astor Piazzolla" e Darko são convidados. No álbum, Natália Correia e Marilyn Monroe também merecem um tributo.

"Clube dos Corações Solitários" recria a capa de "Sgt. Peppers Lonely Heart Club Band". O disco celebra ainda os 50 anos do clássico "A Lenda d'El Rei D. Sebastião" do Quarteto 1111.

Os bilhetes custam 12,5 euros até 25 de março e 15 euros até ao dia do concerto. Recorde a entrevista de José Cid.