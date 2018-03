Um cão morreu durante um voo operado pela United Airlines, entre Houston e Nova Iorque, nos EUA.

O animal viajava dentro do compartimento para bagagens do aparelho. O dono tinha colocado o cão dentro de uma pequena caixa debaixo do assento do seu banco, mas uma assistente de bordo ordenou que colocasse a caixa no compartimento para bagagens, revela a Associated Press.

A companhia já assumiu responsabilidade pela morte do cão. “Um acidente trágico que nunca deveria ter ocorrido, já que os animais nunca devem ser colocados no compartimento de bagagem”, disse a United Airlines em comunicado.

A companhia aérea está agora a investigar a situação e anunciou que ia devolver o dinheiro dos bilhetes à dona do animal.