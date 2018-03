Uma carrinha que fazia o transporte de oito idosos despistou-se, na manhã desta quarta-feira, em Baleizão, distrito de Beja.

As vítimas estavam a ser transportadas de um lar, mas apenas uma idosa, com idade entre os 70 e os 80 anos, ficou ferida com gravidade.

De acordo com o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Beja, Pedro Barahona, em declarações ao Correio da Manhã, o alerta foi dado pelas 09h30, e o acidente deu-se no IP8, no troço que liga os concelhos de Beja e Serpa.

No local estiveram os bombeiros de Beja e Serpa, do INEM e da GNR.