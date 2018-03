Os professores visitantes com “canudos” bonitos

Se a procuradoria-geral da República passasse dois ou três meses nas universidades mais duvidosas teria de recrutar muitos mais funcionários para “vasculhar” tanta trafulhice. Trafulhice, diga-se em abono da verdade, que na maior parte dos casos não passa de vaidade pura, de personagens que querem ser tratados por professor doutor ou algo parecido

Feliciano Barreiras Duarte teve o tempo suficiente para apresentar provas de que tinha estado na Universidade de Berkeley, como “visiting scholar” mas não o conseguiu, por uma razão muito simples: nunca lá pôs os pés, logo era impossível ter esse estatuto. Mas o agora secretário-geral do PSD que ostentou durante muitos anos esse “brilharete” no seu currículo, tentou explicar as razões que o levaram a publicitar tal conquista mas, na prática, o “SOL” apurou, que apenas teve a intenção de frequentar tal universidade. O resto é folclore, tendo o político acabado por se envolver numa teia de contradições com a tal professora, numa história que não dignifica ninguém.

Mas este caso, de um político que tenta enriquecer o seu currículo, não é virgem em Portugal como sabemos. E, acredito, muitas outras histórias acabarão por surgir nos próximos tempos, já que as universidades portuguesas estão cheias de equivalências duvidosas e de cursos frequentados aos domingos e afins, e não faltará dentro dos partidos quem queira “queimar” o próximo.

Os militares gostam de ostentar as medalhas de bravura no peito, mas fizeram algo para as ter, já aqueles que procuram “canudos” ou “flores” nos currículos não percebem a bacoquice de tal iniciativa. Mas não é por acaso que Portugal é o país dos doutores, onde as pessoas até nos cheques gostam de pôr o seu grau académico antes do nome. Como se isso fizesse o cheque valer mais...