José Sá vai ter de cumprir dois jogos de castigo no campeonato nacional, na sequência do cartão vermelho que recebeu de Bruno Paixão já após o apito final do Paços de Ferreira-FC Porto. O guardião português, que há poucas semanas perdeu a titularidade para Casillas, foi expulso por palavras dirigidas ao árbitro, as quais foram agora reveladas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Muitos parabéns pela excelente vitória que conseguiste aqui, tu e a tua equipa", terá dito José Sá. Estas declarações foram consideradas "injúrias e ofensas à reputação da equipa de arbitragem" pelo Conselho de Disciplina da FPF, que aplicou ainda ao guarda-redes portista uma multa de 1148 euros.

Já Jorge Simão, treinador do Boavista, escapou à suspensão. O técnico vai apenas ter de pagar uma multa pecuniária, no valor de 765 euros, por ter sido expulso ao 75 minutos do jogo entre o Boavista e o Estoril. "Falta o quê? P... que pariu" são as declarações atribuídas a Jorge Simão no relatório do árbitro Vítor Ferreira.

A multa mais elevada da ronda 26 do campeonato nacional, todavia, foi aplicada ao Marítimo: serão 5738 euros que o conjunto madeirense terá de pagar. E tudo porque o extremo Ricardo Valente compareceu na flash-interview com o equipamento de jogo, permitindo assim que o nome do patrocinador fosse visível nas imagens televisivas, situação que é proibida pelos regulamentos.