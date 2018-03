Os procuradores do ministério público do estado da Florida, EUA, anunciaram, esta terça-feira, que vão pedir a pena de morte para Nikolas Cruz, o jovem que matou a tiro 17 pessoas, numa escola secundária de Parkland.

O suspeito vai ser amanhã, quarta-feira, presente a tribunal para ser formalmente acusado da morte de 17 pessoas e, os seus advogados já fizeram saber que este aceitará declarar-se culpado, caso não seja executado.

Apesar do anúncio feito hoje pelo ministério público da Florida, existe ainda a possibilidade de negociação da pena, mas a data do julgamento do atirador ainda não foi marcada.

O procurador do condado de Broward, Michael Satz indica estar convicto de que a acusação vai demonstrar que os homicídios foram “odiosos, atrozes e cruéis".