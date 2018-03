O Presidente norte-americano anunciou a substituição de Rex Tillerson por Mike Pompeo à frente do Departamento de Estado dos EUA.

Donald Trump anunciou a saída de Rex Tillerson através de uma publicação no Twitter e avançou que este será substituído pelo até agora diretor da CIA, Mike Pompeo.

“Mike Pompeo diretor da CIA, vai ser o nosso novo secretário de Estado. Ele vai fazer um trabalho fantástico! Obrigado a Rex Tillerson pelos seus serviços!”, escreveu Trump.

Gina Haspel, que tinha sido nomeada como subdiretora da CIA há um ano, assumirá o papel de líder dos serviços secretos externos dos EUA. Será a primeira vez que a agência terá uma mulher como diretora.

“Gina Haspel vai ser a nova diretora da CIA e a primeira mulher a ser escolhida. Parabéns a todos!”, acrescentou no Twitter o Presidente americano.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!