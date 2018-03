De acordo com os dados da Associação para a Defesa do Consumidor (DECO), o supermercado mais barato é o Jumbo, do grupo Auchan. O Jumbo já tinha sido distinguido como o mais barato em 2017.

A DECO analisou o mesmo cabaz de produtos de vários supermercados e chegou à conclusão de que em segundo lugar ficou o Continente e o Continente Modelo, com uma média de 2% mais cara que o Jumbo. Em terceiro lugar ficou o Pingo Doce.

A associação explica que o facto de o Jumbo ser considerado o mais barato a nível nacional, não significa que seja o mais barato de cada região individualmente.