Uma Organização Não Governamental criou e desenvolveu um modelo de sapatos que crescem consoante os pés das crianças também vão crescendo.

A ONG é do Quénia, mais precisamente da favela Kibera, e chama-se “The Shoe that Grows” (O Sapato que Cresce). Esta tecnologia foi pensada para a crianças mais pobres, que têm poucos recursos financeiros e que, portanto, não conseguem comprar sapatos com tanta frequência, uma vez que os pés são dos membros do corpo humano que mais crescem em pouco tempo.

Para já, existem três tamanhos diferentes, para idades diferentes e que têm a capacidade de aumentar até cerca de cinco vezes. O método de funcionamento é simples: as fitas presentes no calçado vão sendo ajustadas à medida que os pés crescem.

Esta inovação tem como objetivo evitar o aumento do número de crianças infetadas por doenças que são, geralmente, transmitidas pelo solo por andarem sempre descalças, ou até mesmo pelo facto de utilizarem sapatos em ‘segunda mão’.

No entanto, estes sapatos ainda só foram distribuídos em países que se encontram, atualmente, em desenvolvimento.