Comer fora de casa , especialmente ao fim de semana, sabe sempre bem e, como tal, há várias plataformas online que o ajudam a decidir o que comer e onde comer, na hora de indecisões.

O Zomato e o The Fork são as aplicações mais utilizadas e deram a conhecer os restaurantes mais procurados pelos portugueses, assim como as refeições que os mesmos mais pesquisaram.

O Zomato revelou, em comunicado, que “os portugueses procuraram por cozinha italiana, seguida de sushi, brunch e cozinha vegetariana que se mantêm como tendência desde 2016”, isto no que diz respeito a Lisboa e ao Porto.

“A palavra pizza ganhou terreno como um dos pratos mais procurado pelos foodies: são mais de 800 os restaurantes que servem pizza e cozinha italiana em Lisboa e no Porto”, revela também a mesma plataforma, indicando ainda que “o dia mais popular para pesquisa de restaurantes foi o domingo, com maior atividade às 19h00, antes da hora de jantar”.

Os dados do The Fork revelam, também em comunicado, que os “restaurantes com preço médio à volta dos 26€ e focados na cozinha tradicional portuguesa ou cozinha japonesa são os preferidos. Este ano, os utilizadores usaram mais os seus smartphones, fazendo com que cerca de 78% das reservas tenham sido feitas através de dispositivos móveis”.

Os restaurantes mais reservados, ao longo do último ano, estão destacados o Frade dos Mares, em Lisboa, o Il Giardinetto Ristorante, também situado em Lisboa, o Cafeína, no Porto, o Laurentina – O Rei do Bacalhau, em Lisboa e ainda o Café Portugal by Mu Story Hotel Rossio, em Lisboa.