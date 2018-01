O Banco CTT vai passar a gerir a Payshop. A informação já tinha sido avançada pela Comissão de Trabalhadores (CT) esta manhã no Parlamento, mas foi agora oficializada pela empresa. Na audição, a CT disse não entender esta mudança por considerar a empresa rentável.

Os Correios dizem que esta decisão tem como objetivo "reforçar o desenvolvimento dessa plataforma de pagamentos e a oferta de novos serviços e produtos integrados" e que esta alteração irá permitir ao Banco CTT "aumentar a proximidade com os seus clientes através da rede física da Payshop, que conta com mais de 4.000 agentes, a qual irá complementar a rede de 208 balcões as plataformas digitais da instituição financeira. Desta forma o Banco CTT posiciona-se cada vez mais como um operador de relevo e proximidade na área dos serviços financeiros e dos pagamentos".

A marca Payshop será mantida, estando previsto para breve o lançamento de novas soluções na áreados pagamentos.

A Payshop, a segunda maior rede de pagamentos em Portugal, permite o pagamento de variados serviços, como a água, electricidade ou gás, compras na internet, carregamento de telemóveis, passes e títulos de transporte, fazer donativos, entre outros. Em 2017 a rede Payshop realizou mais de 30 milhões de operações, num volume global de transações superior a 700 milhões de Euros.

Para Francisco Lacerda, CEO do Grupo CTT e presidente do conselho de administração do Banco CTT, diz que “a integração da Payshop no Banco CTT enquadra-se na estratégia dos CTT de reforçar a área dos serviços financeiros, a qual, a par das encomendas, irá conduzir o crescimento futuro. Os CTT podem-se orgulhar de deter esta plataforma única em Portugal que é a Payshop e estamos certos que esta reorganização dentro do Grupo irá permitir levá-la ainda mais longe, reforçando a proximidade que tem com todos os clientes.”

Já Luís Pereira Coutinho, presidente da comissão executiva do Banco CTT, acrescenta que “A Payshop será potenciada pelo Banco CTT, na adaptação da plataforma a redes digitais, no reforço da sua proximidade a todos os portugueses e na prestação de serviços ainda mais completos e diversificados.”