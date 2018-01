Wang Fuman, uma criança de apenas oito anos, tem de atravessar 4,5 quilómetros na neve, todo os dias, para conseguir ir à escola. É uma hora e meia de caminho e o termómetro marca, geralmente, nove graus abaixo do zero.

Esta criança vive na localidade de Zhaotong, numa zona rural da província de Yunnan, no sul da China, ma nem pelas condições meteorológicas adversas deixa de ir à escola.

Como é possível ver nas imagens, tiradas pelo seu professor da escola primária, Wang chega todos os dias à escola com neve na cabeça, nas mãos, nas sobrancelhas e na roupa, além de chegar ainda sempre gelado e molhado.

Mas a história desta criança não fica por aqui. Wang vive com a avó e com a irmã mais velha, numa casa sem condições, feita de barro e com um teto de palha. A mãe abandonou-os quando eram mais pequenos e o pai não trabalha na mesma cidade que eles, sendo que não vai a casa há muitos meses.

As imagens e a história desta criança já estão a circular na internet e já foram partilhadas por milhares de pessoas, que se disponibilizaram para doar roupas quentes para que Wang consiga percorrer o seu caminho diário com mais conforto.

Segundo escreve o El País, as próprias autoridades de Yunnan já organizaram uma campanha de doações para ajudar Wang e outras crianças que se encontrem em situações semelhantes.

A primeira campanha solidária aconteceu esta quarta-feira e vários membros deste município deslocaram-se à escola de Wang para lhe entregarem roupa quente, segundo noticia o Shanghaiist.



Nesta imagem pode ver-se Wang a receber alguma roupa que lhe foi doada