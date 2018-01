Surma (na foto), Beatriz Pessoa, Minta & The Brook Trout e Bernardo personificam "as mais proeminentes vozes femininas nacionais". Um quinto nome está prometido mas apenas será anunciado no próprio dia.

Tal como no passado, a curadoria é assumida pela agência Arruada. Para o mesmo dia, o segundo de festival, já estavam confirmados The National, Queens of the Stone Age, Two Door Cinema Club, The Kooks, Future Islands, Portugal. The Man, Chvrches e Rag'n'Bone Man.

Para dia 14, o derradeiro de festival encabeçado pelos Pearl Jam, os bilhetes já se encontram esgotados. Os passes de três dias também já estão indisponíveis.

Restam os ingressos diários para os dias 12 e 13, a 65 euros, e o passe de dois dias que custa 124 euros.