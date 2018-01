Adalberto Campos Fernandes, ministro da Saúde, em entrevista à Antena 1, afirmou ser a favor do uso de canábis para fins terapêuticos, desde que seja bem regulado.

“Concordo em termos que seja regulada pela Autoridade Nacional do Medicamento, com enquadramento científico rigoroso e com sistemas de farmacovigilância muito potentes”, referiu o ministro na entrevista.

O parecer do Conselho Nacional da Política do Medicamento da Ordem dos Médicos, considera que a utilização do canábis, em alguns casos, pode ajudar a aliviar a dor crónica nos adultos bem como ajudar a aliviar os sintomas depois de feitos tratamentos de quimio ou radioterapia para tratar o cancro e ainda ajudar a controlar a ansiedade.

No entanto, o parecer alerta para o facto de a prescrição ser feita exclusivamente por médicos, como a morfina, alertando ainda para os problemas que podem advir do seu uso: dependência, esquizofrenia, psicoses e dificuldade em respirar.

Recorde-se que os projetos apresentados pelo Bloco de Esquerda e PAN foram discutidos ontem, quinta-feira, no Parlamento, mas acabaram por não serem votados e baixaram à comissão de saúde.