Centeno recebeu , há momentos, o sino com que Jeroen Dijsselbloem dirigiu as reuniões do Eurogrupo, durante o tempo em que foi presidente, e garantiu que está motivado e confiante com este novo desafio.

"Estou motivado para liderar o Eurogrupo nos próximos anos", referiu Mário Centeno, durante a tomada de posse.

Além disso, o ministro português relembrou todo o percurso que Portugal tem feito ao longos destes últimos anos e garantiu que “muito foi feito” para que se conseguisse tirar o país da crise, adiantando ainda que “o trabalho ainda não está concluído”.

“A janela de oportunidades que temos agora deve ser aproveitada para terminar as obrigações que temos”, disse Centeno.

O novo presidente do Eurogrupo só irá assumir o seu mandato, formalmente, este sábado, mas a passagem de pasta já aconteceu na manhã desta sexta-feira.