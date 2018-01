Durante a madrugada desta sexta-feira, pelas 6h30 da manhã, a Polícia Marítima embateu numa embarcação e provocou um ferido, na Ria de Faro.

Segundo uma nota publicada no site da Autoridade Marítima Nacional, as autoridades estavam a fazer uma ação de fiscalização quando foram surpreendidas com a embarcação, que estava “em atividade de pesca ilegal, tendo a mesma encetado fuga”, começando a persegui-la.

Ao longo da perseguição, “a embarcação da Polícia Marítima embateu acidentalmente numa embarcação de pesca de pequenas dimensões que se encontrava a navegar na ria, com dois tripulantes a bordo”.

Um dos tripulantes, que ia a bordo da pequena embarcação, teve de ser assistido medicamente e foi transportado para o cais e encaminhado para o Hospital de Faro.

“A Polícia Marítima encontra-se a efetuar acompanhamento próximo do evoluir da situação, tendo já enviado para o local um psicólogo da Polícia Marítima para apoio da família do pescador e dos operacionais envolvidos no acidente”, pode ler-se na página da Autoridade Marítima Nacional.