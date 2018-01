O presidente dos Estados Unidos está novamente debaixo de fogo devido a alegados comentários racistas proferidos numa reunião com congressistas dos dois partidos, na quinta-feira, destinada a procurar um compromisso relativo à imigração.

De acordo com o “New York Times” e o “Washington Post”, Donald Trump respondeu a uma proposta de um acordo que abrangeria pessoas do Haiti e vários países africanos com irritação e deixou uma pergunta no ar que chocou muitos dos presentes: “Porque é que temos todas estas pessoas de países merdosos [“shithole countries”, no original] a virem para cá?”

O chefe de Estado norte-americano quis ainda saber a razão porque os EUA não recebem mais pessoas de países como a Noruega.

O porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Rupert Colville, reagiu com indignação às palavras de Trump, que diz não conseguir descrever “com outra palavra que não racismo”. Jack Davidson, da American Haitian Foundation, também rotulou a intervenção do presidente dos EUA como “ignorante e racista” e afirmou que a mesma representa “uma total desconsideração para com a dignidade humana do povo haitiano”

A Casa Branca reagiu ao episódio através de um comunicado do seu porta-voz adjunto, Raj Shah, não confirmando nem desmentindo as palavras de Trump. “Alguns políticos de Washington escolhem lutar por países estrangeiros, mas o presidente Trump irá sempre lutar pelos americanos (…) [e] por soluções permanentes que tornem o nosso país mais forte, recebendo aqueles que possam contribuir para a nossa sociedade, fazer crescer a nossa economia e assimilar a nossa grande nação”, explicou Shah.