Um incêndio que deflagrou na estação de comboios de Nottingham, no Reino Unido, levou à evacuação do local.

O alerta foi dado por volta das 8h da manhã desta sexata-feira e, segundo o Telegraph, as chamas estão a ser combatidas por cerca de 50 bombeiros.

Até ao momento não se registaram feridos e os comboios estão proibidos de parar na estação até aviso em contrário.

Black smoke is pouring out the station... don’t see this opening again anytime soon. #nottingham #nottinghamstation @Nottingham_Post pic.twitter.com/8oxUEt9vA9