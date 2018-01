Esta sexta-feira a nebulosidade vai aumentar gradualmente e ao fim do dia está prevista ocorrência de chuva, especialmente no litoral Norte e Centro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fim-de-semana será marcado pela chuva, que se vai manter até ao início da próxima semana. A precipitação começará na madrugada de sábado e passará a aguaceiros durante o dia, já para domingo está prevista precipitação em todo o país e poderá ainda ocorrer trovoada.

O IPMA prevê também queda de neve nas regiões com 800 a 1000 metros de altitude, do Norte e Centro do país, durante o dia de sábado.

Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão ainda sob aviso amarelo, entre as 3 da manhã e 15 de sábado, por causa da queda de neve.