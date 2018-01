“A razão pela qual cancelei a minha viagem a Londres é a de que não sou grande fã [do facto] do Governo de Obama ter vendido a embaixada em Londres - quem sabe a de melhor qualidade e em melhor localização - por uma ninharia, apenas para construir uma nova numa localização má por 1.200 milhões de dólares. Mau negócio. Querem que eu corte a fita. Não!”, escreveu Donald Trump no Twitter, anunciando e explicando o porquê de ter cancelado a sua visita ao Reino Unido.

Segundo o The Guardian, o presidente norte-americano decidiu cancelar a visita com medo de ser recebido com protestos e, por isso, no seu lugar irá o secretário de Estado inaugurar a nova embaixada.

Os EUA decidiram mudar a embaixada em Londres por questões de segurança, pois após vários anos,a gastar avultadas quantias de dinheio para manter o edifício seguro, concluíram que a melhor opção seria mudar a embaixada de sítio.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!