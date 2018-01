Uma forma bem-humorada de anunciar o onze inicial. Aconteceu na noite desta quinta-feira com o Levante: o clube valenciano recorreu à série norte-americana - de sucesso mundial - "Game of Thrones" ("Guerra dos Tronos" em Portugal) para revelar, nas redes sociais, a equipa titular do encontro com o Espanhol, para os oitavos-de-final da Taça do Rei.

O Levante utilizou a imagem do livro "A Dança dos Dragões", o nono da saga escrita por George R. R. Martin, para fazer uma montagem minimamente elaborada. O resultado até nem ficou mal - destaque para o número 24: Campaña, que passou sem honra nem glória pelo FC Porto em 2014/15:

Dentro do campo é que a coisa não correu como o esperado. O Levante até havia vencido em Barcelona por 2-1, mas agora acabou derrotado em casa por 2-0 e assim eliminado da competição. Ao minuto 14, Léo Baptistão abriu a contagem, assistido por Gerard Moreno - que viria a fazer o segundo aos 34'. O Espanhol, orientado pelo antigo técnico do Benfica Quique Flores e com o ex-sportinguista Naldo no centro da defesa, assegurou assim a passagem aos "quartos".

Em frente segue também o Sevilha: a equipa andaluza, agora orientada pelo italiano Vincenzo Montella (ex-AC Milan), venceu o secundário Cádiz por 2-1 em casa, depois de ter ganho fora na primeira mão por 2-0. Ben Yedder abriu as contas aos 31' e Correa ampliou aos 54'. Álvaro Garcia, a quatro minutos dos 90, fez o golo de honra da equipa visitante.