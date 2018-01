Jonas foi eleito o melhor jogador da Liga portuguesa no mês de dezembro. O avançado do Benfica, autor de três golos em três jogos nesse período, recolheu 11,1 por cento dos votos, contra 10,6 por cento de Aboubakar (FC Porto) e 10,1 por cento de Gelson Martins (Sporting).

No que respeita aos treinadores, Sérgio Conceição bateu os opositores por larga margem. O técnico do FC Porto angariou 54 por cento das preferências de voto, depois de um empate (em casa com o Benfica) e duas vitórias (0-5 em Setúbal e 3-1 ao Marítimo no Dragão) no último mês de 2017. Jorge Jesus (Sporting), com 26 por cento, foi quem mais se aproximou, seguido de Luís Castro (Chaves), com 21 por cento.

O FC Porto, de resto, conseguiu ainda os prémios de melhor guarda-redes (José Sá), melhor médio (Danilo) e melhor avançado (Marega). Já o melhor defesa foi o sportinguista Mathieu.

Referência também para o melhor golo do mês: a bicicleta de Dráusio, central do Marítimo, no empate frente ao Moreirense (1-1), na 13ª jornada. O lance, no único golo do jogador brasileiro até ao momento nesta época, pode ser visto à passagem do minuto 1:26 deste vídeo:

Na II Liga, Rui Costa, do Famalicão, foi o jogador do mês, mercê dos quatro golos apontados em igual número de jogos em dezembro. O médio argentino Fede Varela, do FC Porto B, ficou em segundo, com o avançado camaronês Djoussé, da Académica, a fechar o pódio.