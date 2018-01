Uma “linha de produção do futebol europeu”, é assim que o jornal britânico The Guardian descreve a academia de futebol do Benfica no Seixal.

O jornal fez uma reportagem acerca dos jovens talentos benfiquistas que rumaram recentemente ao futebol inglês para mostrar como é que os encarnados formam os jogadores.

A reportagem faz referência aos mais de 250 milhões de euros que o Benfica encaixou nos últimos três anos com as vendas dos produtos da formação.

Os destaques do Guardian vão para Bernardo Silva, Renato Sanches, Lindelof e Ederson.