Foram produzidos em Portugal 175.544 veículos automóveis no ano passado, o que representa um aumento de mais 22,7% face a igual período de 2016. Todas as categorias de veículos registaram um desempenho favorável no total do ano e, de acordo com a ACAP, veio interromper a tendência de quebra dos dois anos anteriores. .

As fábricas de automóveis instaladas em Portugal produziram, em dezembro, 15.308 novas viaturas, o que representou um forte crescimento de 75% em relação ao mesmo período do ano passado, com especial destaque para o aumento de 88,6% observado na produção de automóveis ligeiros de passageiros.

No que diz respeito às exportações, os dados acumulados de janeiro a dezembro de 2017 indicam um acréscimo no número de viaturas exportadas face ao ano anterior de 23,5%, sendo que 95,9% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo, contribuindo de forma significativa para a balança comercial portuguesa.

A Europa continua a ser o mercado que mais recebe veículos automóveis produzidos em Portugal, totalizando 86,5% das exportações. Alemanha (20,6%) Espanha (13,1%) e França (11,9%) são os três países europeus que mais contribuem para a balança das exportações automóveis. Fora da Europa, a Ásia é a região onde se verifica o valor mais expressivo (11,1%) sendo que a China é o país que mais importa carros fabricados em Portugal (9,4%).