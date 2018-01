Rúben Ribeiro chegou esta quinta-feira a Lisboa e já foi apresentado como reforço do Sporting. A contratação já tinha sido confirmada na semana passada, mas o médio ainda fez mais dois jogos pelo Rio Ave depois disso. À chegada, Rúben Ribeiro revelou enorme ambição. "O objetivo, como todos os sportinguistas sabem, é ser campeão. Mas o Sporting está em todas as frentes e não pode pensar só em ser campeão. Tem de pensar em vencer todas as etapas. Tem um excelente plantel, muitos adeptos, uma grande estrutura, por isso tem de ganhar tudo", referiu ao canal de televisão do clube leonino, que considerou "o melhor clube português". "Cheguei ao patamar mais alto do futebol português", frisou, desvalorizando ainda a questão da idade: "Por ter 30 anos não quer dizer que já saiba tudo. Tenho muito a aprender e sei que vou aprender todos os dias. De certeza que vou evoluir muito e que vou ser melhor jogador do que sou hoje, neste primeiro dia no Sporting."

Para já, a primeira escolha de Rúben Ribeiro enquanto jogador do Sporting já provocou calafrios aos adeptos leoninos. É que o médio criativo vai usar a camisola 7, tida como estando "amaldiçoada" nos leões desde que Luís Figo deixou o clube, já em 1995. A partir daí, fosse por lesões, problemas disciplinares ou falta de rendimento, nunca mais um 7 voltou a brilhar em Alvalade. Iordanov, Leandro Machado, Delfim, Sá Pinto, Niculae, Izmailov, Bojinov, Jeffrén, Shikabala e Joel Campbell: é esta a longa lista de exemplos de azar ou má conduta que Rúben Ribeiro terá de contornar e pôr fim.

O ex-jogador do Rio Ave ainda não participou na sessão de trabalho de ontem, tendo estreia prevista para trabalhar ao lado dos novos colegas esta sexta-feira. Pelo contrário, Jorge Jesus já teve à sua disposição o croata Josip Misic, outro dos reforços de inverno. Além do médio, também Mathieu, Piccini, William Carvalho e Gelson Martins trabalharam normalmente no relvado, ao contrário dos titulares do jogo frente ao Cova da Piedade, que fizeram apenas banhos e massagens - tal como Bas Dost e Bruno Fernandes, ambos lançados ao intervalo.

O Sporting recebe o Aves em Alvalade no próximo domingo, às 20h15.