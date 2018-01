Durante a noite, um homem, Imamu Baraka, gravou o momento em que uns seguranças do hospital de Baltimore abandonam uma mulher doente junto a uma paragem de autocarros.

Tendo em conta a extrema vaga de frio que está a assolar os EUA, o homem que captou o momento ficou chocado, sendo que a única roupa que a mulher tinha vestida era uma simples bata de hospital.

“Estão cerca de trinta graus [Fahrenheit] agora mesmo”, diz o homem enquanto filma o momento. “Está bem? Precisa de ajuda ou que ligue para a polícia?”, pergunta Baraka.

Este caso não é único. Há cerca de dez anos, o programa “60 minutos” investigou estas situações: vários hospitais em Los Angeles expulsavam os pacientes sem-abrigo e depois deixavam-nos como que abandonados no centro da cidade. Muitas vezes sem saberem se estes tinham situação financeira para se poderem governar sozinhos.

Em comunicado, o Centro Médico da Universidade de Maryland afirmou que “partilha do mesmo choque que muitas pessoas viram no vídeo”, admitindo que “claramente não cumpriram a sua missão com a mulher”.

O homem que gravou o vídeo foi chamado ao Hospital e garantiu que os médicos acabaram por levar de volta a mulher para o estabelecimento médico. Ao que tudo indica, já está a decorrer um processo para averiguar a situação.