O governo aprovou esta quinta-feira a nomeação de Francisco Lima para presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE) para substituir Alda Carvalho no cargo. Foram também nomeados dois vogais para o conselho de administração do instituto de estatísticas: Carlos Manuel Matias Coimbra, que é vogal desde 2011 e Maria João Tavares Zilhão, que substitui Maria Cordeiro.

Foi também aprovado o nome de Jorge Ponce de Leão que sai da presidência da NAV para o "cargo de presidente do conselho de administração da Navegação Aérea de Portugal — NAV Portugal, atendendo à cessação do mandato do anterior titular".

Ponce de Leão sucederá no cargo a Albano Coutinho, que apresentou a 29 de setembro a sua demissão do cargo que ocupava desde 1 de Julho de 2016. Francisco Fernandes Gil e Egídia Pinto de Queiroz Martins vão permanecer como vogais da administração da NAV.