Sissi Martins, uma concorrente do programa ‘A Tua Cara Não Me É Estranha’, estava a descer no elevador para as gravações do programa quando um cabo se soltou, perdendo estabilidade.

Segundo o Correio da Manhã, as gravações tiveram de ser suspensas durante cerca de 20 minutos para se conseguisse perceber o que tinha acontecido e verificar se Sissi não tinha sofrido ferimentos.

“Soltou-se um cabo do elevador quando a Sissi estava lá dentro. Não foi um acidente, mas apenas um susto”, afirmou Helena Forjaz, diretora da comunicação da Media Capital ao mesmo jornal.

Recorde-se que em 2013, José Luís Gonçalves sofreu uma queda durante as gravações do programa ‘Dança Com as Estrelas’ e ficou em estado semivegetativo, tendo o canal indemnizado a família da vítima.