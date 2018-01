O frio faz com que as pessoas se sintam mais tristes e irritadas durante esta estação do ano, e isto é algo que acaba por se tentar contrariar recorrendo à comida. No entanto, há alimentos específicos que podem ajudar a melhorar este mau humor.

Chama-se ‘depressão sazonal’ e é um estado de espírito típico desta altura do ano – o inverno. Assim, há que tentar contrariar esta má disposição e ingerir os alimentos certos.

“As pessoas com depressão sazonal ou outros tipos de depressão tendem a desejar comidas ricas em hidratos de carbono, porque este tipo de comida estimula a produção de serotonina”, explica o instrutor clínico Gennady Musher, em declarações à revista Prevention.

No entanto, alimentarmo-nos de comidas ricas em gorduras pode não ser a solução. Estes são os alimentos que deve ingerir durante a estação mais fria do ano:

Banana – é rica em potássio, que é um mineral que ajuda a relaxar;

Frutos secos – são multivitaminicos e têm muitas gorduras boas. Estes ajudam a estabilizar os níveis de serotonina;

Kefir – estes probióticos ‘alimentam’ um dos órgãos mais importantes do nosso organismo, os intestinos;

Cereais integrais – como são ricos em fibra, ajudam a combater os picos de açúcar no sangue;

Vegetais com folha verde – possuem folato, que ajuda a controlar as funções do sistema nervoso;

Salmão – este alimento tem várias propriedades que ajudam a combater o mau humor.