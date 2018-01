A locutora da Rádio Renascebça escreveu recentemente na sua página no Facebook que “uma legião de jovens YouTubers que estão a ensinar barbaridades aos nossos filhos”. Agora, está a ser alvo de “insultos”.

Se alguns concordaram com a locutora, outros mostraram-se indignados com a publicação e começaram a deixar comentários menos agradáveis no perfil de Ana Galvão, que fez questão de comentar o sucedido nas redes sociais.

“A vida encarrega-se de ilustrar as coisas de uma maneira muito prática e simples: sou mãe, critiquei uns vídeos de uns jovens youtubers por incitar que se insultem mães, e agora tenho jovens fãs do youtuber a insultar-me em massa. Maravilhoso. E bonito de se ver”, escreveu.

O ex-companheiro de Ana Galvão, Nuno Markl, também entrou na discussão. Num dos comentários, um jovem escreveu o seguinte: “todos que aqui estão revoltados e a dizer que esta geração é má, vos encosto à parede que os exemplos vêm de pessoas adultas. Assassinos são adultos, corruptos são adultos, violência doméstica vem de adultos, roubar a reforma aos idosos vem dos adultos… só espero que Deus não vos castigue por dizer mal desta geração… acordem para a vida e não coloquem nas mãos desta geração que vocês sufocam com tantos problemas de adultos”. Depois, Markl decidiu responder: : “Provas há muitas, mas neste caso é um vídeo do Wuant onde ele sugere que os filhos, quando as mães os acordarem para ir para a escola, as mandem para o c******. É este tipo de carreira que vai acabar com à rádio?”.