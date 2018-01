O número de vítimas mortais devido à tempestade que assolou a área ardida da Califórnia subiu de 15 para 17.

Na quarta-feira, durante as buscas de resgate, que ainda estão a decorrer, foram encontrados mais dois corpos e foram ainda resgatadas três pessoas.

Segundo as autoridades locais, citadas pela Associated Press, 17 pessoas estão desaparecidas e cerca de dez estão internadas no hospital, sendo que quatro encontram-se em estado crítico.

Esta foi a primeira grande tempestade que se fez sentir na Califórnia e que provocou enxurradas de lama e detritos, que destruíram cerca de 100 casas.