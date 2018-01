A Ordem dos Médicos é favorável à prescrição de medicamentos à base de canábis para algumas doenças mas não concorda, nesta fase, com a prescrição de erva para fumar.

Um parecer solicitado nos últimos meses pelo bastonário Miguel Guimarães ao Conselho Nacional da Política do Medicamento da Ordem dos Médicos foi homologado ontem e vai ao encontro das propostas de BE e PAN, hoje em votação no parlamento, de que a prescrição de canábis medicinal deve ser feita mediante uma receita especial, por exemplo como a que existe para os derivados de morfina. A visão dos médicos é porém mais reticente no que toca à forma de administração da canábis: enquanto ambos os partidos admitem a utilização da planta, substâncias e preparações de canábis, a Ordem entende que só existem evidências para o uso de medicamentos feitos com os extratos da planta, que permitam assim uma toma mais controlada. “Neste momento seria extraordinariamente precoce estar a avançar já para o fumo”, disse ao i o bastonário Miguel Guimarães, sublinhando que noutros países europeus a regulação tem incidido no uso de preparações à base de canábis, sendo que a grande maioria não é ainda comercializada em Portugal. De acordo com a base de dados do Infarmed, atualmente existe apenas um produto à base de canábis autorizado para comercialização no país, uma solução para pulverização bucal. Não tem comparticipação e surge com o preço de mercado de 498 euros, sendo que não está de momento à venda nas farmácias.

