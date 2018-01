O Presidente não gostou da ligeireza com que o governo desatou a debater a não renovação do mandato da atual procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal.

Depois de ter dito que não se iria “debruçar sobre o assunto um minuto” nem “sobre ele dirá o que quer que seja”, Marcelo decidiu publicar na página oficial da Presidência um comunicado com um farpa implícita ao governo, em que afirma que o governo, ao trazer o assunto para a praça pública, não cumpriu um entendimento que tinha com o Presidente da República – o de só tratar da matéria no momento em que a substituição – ou não – de Joana Marques Vidal se colocar, ou seja no fim deste mandato de seis anos.

