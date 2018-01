O presidente angolano, João Lourenço, exonerou esta quinta-feira a administração do Fundo Soberano de Angola (FSDEA), presidida por José Filomeno dos Santos. Carlos Alberto Lopes foi o nome escolhido para liderar a instituição.

A informação sobre a exoneração, "por conveniência de serviço", foi transmitida hoje pela Casa Civil do Presidente da República em nota enviada à agência Lusa, em Luanda, passando o FSDEA, que gere ativos do Estado angolano de 5.000 milhões de dólares, a ser presidido por Carlos Alberto Lopes, até agora secretário para os Assuntos Sociais do chefe de Estado, revelou a Lusa.

Depois de Isabel dos Santos, que exonerou do cargo de presidente do conselho de administração da petrolífera estatal Sonangol, e de ter ordenado a rescisão do contrato entre a Televisão Pública de Angola (TPA) e a empresa Semba Comunicações, detida por Welwítschia "Tchizé" e José Paulino dos Santos "Coreon Dú" para a gestão do segundo canal, José Filomeno dos Santos é o quarto filho do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos, a ser afastado do poder por João Lourenço, empossado em setembro último.

Dois antigos primeiros-ministros para a Sonangol

Os antigos primeiros-ministros Lopo do Nascimento e Marcolino Moco- este último forte contestatário do chefe de Estado anterior José Eduardo do Santos - foram nomeados administradores não executivos da petrolífera Sonangol.

Esta informação com estas nomeações foi transmitida à Lusa pela Casa Civil do Presidente da República, dando conta que foram feitas "por conveniência de serviço público", passando Lopo Fortunato Ferreira do Nascimento e Marcolino José Carlos Moco a integrarem o conselho de administração da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol), liderada desde novembro por Carlos Saturnino, como administradores não executivos.