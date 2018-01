Durante o dia de hoje, quarta-feira, tem andado a circular nas redes sociais uma suposta promoção do Lidl, que oferece um cartão presente num valor de 250 euros, em compras neste supermercado.

A mensagem que está a ser partilhada é falsa e trata-se de uma fraude eletrónica.

O Lidl está a alertar os clientes para terem cuidado com esta falso anúncio e para confiarem apenas no site oficial e nas redes sociais oficiais.

A mensagem que as pessoas estão a receber promete um cartão presente no valor de 250 euros e para isso os clientes têm de dar os seus dados pessoais e reenviar a mensagem a 15 pessoas através do WhatsApp.

“Identificámos a divulgação de campanhas falsas em nome do Lidl Portugal em websites e em algumas redes sociais (WhatsApp, Facebook e Instagram), como o caso de um concurso para ganhar “cartões presente no valor de 250 euros na comemoração do 16º aniversário Lidl” através de uma inscrição com fornecimento de dados pessoais em websites fraudulentos”, escreveu a empresa no Facebook.

“Lembramos que o Lidl está há mais de 20 anos em Portugal e reforçamos que todos os nossos passatempos são realizados pela nossa página oficial Lidl Portugal e os mesmos encontram-se publicados no nosso website em www.lidl.pt/pt/os-nossos-passatempos.htm. Pedimos a colaboração de todos os nossos fãs na denuncia da campanha fraudulenta em questão”, referiu ainda.