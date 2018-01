"A Oprah proferiu esse 'bonito' discurso depois de ter sido galardoada por 'ser um exemplo a seguir por mulheres e jovens' mas se lhe tivessem atribuído o troféu por ser 'A Maior Hipócrita do Ano', o prémio também teria sido muito bem entregue!", começa por escrever Maria Vieira no Facebook.

Na mesma publicação, a atriz partilha fotografia de Oprah com Harvey Weinstein, que está a ser acusado e afastado dos holofotes por ter assediado sexualmente centenas de mulheres.

"Mesmo tendo em conta as coisas acertadas que ela disse sobre as vítimas de assédio e abuso sexual, é sempre bom lembrar as ações antes das palavras e, verdade seja dita, as ações dela documentadas nestas fotos do seu passado recente não abonam muito a seu favor e não 'jogam' lá muito bem com as palavras que ela proferiu", adianta Maria Vieira, ao mesmo tempo que argumenta que “ todo o mundo em Hollywood (ela incluída) sabia que o senhor das fotos - Harvey Weinstein - era um miserável e poderoso predador sexual", conclui.

Ainda na mesma publicação, a atriz faz referência ao facto de Oprah poder ser uma possível candidata à Casa Branca, afirmando que "antes de começar [a corrida à presidência dos Estados Unidos], ela já perdeu! Ela nem para começar serve! Estas imagens que revelam a amizade dela com esse criminoso [Harvey Weinstein], sabendo bem quem ele era, e as declarações racistas que ela fez no passado recente contra pessoas idosas brancas e que estão devidamente documentadas já estão a circular massivamente por toda a América e pelo resto do mundo", escreve.

"Essa mulher é uma idiota útil ao sistema pró-liberal americano mas que não possui estrutura, credibilidade ou qualquer outra qualidade para liderar uma junta de freguesia, quanto mais a maior nação do mundo!", defende Vieira.