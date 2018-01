Para o sindicato SITE Sul, afecto à CGTP quer que a Autoeuropa pague as despesas adicionais que vão ter com os filhos por passarem a trabalhar aos sábados a partir do dia 29 de janeiro. E esses gastos estão relacionados com amas e creches, referiu Eduardo Florindo em conferência de imprensa esta manhã.

O i já tinha avançado em dezembro passado que esta era uma das exigências dos trabalhadores face aos novos horários de trabalho que foram anunciados pela administração da empresa. "É preciso encontrar uma solução para este horário de transição que consiga consiliar a vida familiar da profissional", referiu.

Outra das exigência do sindicato passa por aumentos salariais "significativos" assim como o pagamento extraordinário aos sábados. "A proposta que a empresa tem é pagar os sábados como se fosse um dia de trabalho normal e não como dia extraordinário", salienta. Ao mesmo tempo defende, tal como a Comissão de Trabalhadores, que o trabalho ao sábado seja voluntário e não obrigatório como está previsto pela administração da fábrica.

Recorde-se que a empresa prevê o pagamento a 100% aos sábados, equivalente ao pagamento como trabalho extraordinário, acrescidos de mais 25%, caso sejam cumpridos os objetivos de produção trimestrais. Feitas as contas, dá cerca de dois sábados a cada trabalhador.

Eduardo Florindo pede ainda que sejam aumentadas as pausas para 15 minutos, uma vez que, a fábrica tem duas pausas de sete minutos.

Já em relação aos rumores sobre a deslocalização de parte da produção do T-Roc para outros apenas, o responsável disse apenas que são rumores e que isso "é uma forma de pressão para os trabalhadores abdicarem dos seus direitos" e que esse cenário já foi desmentido pelo CEO da fábrica de Palmela.