Um estudo, feito por investigadores do Porto, concluiu que os adolescentes portugueses têm falta de vitamina D.

“Até ao momento, foram publicados dois artigos, cujos resultados apontam para baixos níveis de vitamina D, nesta população, tendo-se concluído que os jovens com maiores níveis deste micronutriente no sangue têm menores valores de colesterol”, explicaram os investigadores à Lusa.

“Na adolescência, a vitamina D desempenha um papel central no metabolismo do cálcio e no crescimento ósseo, funções que são essenciais para os adolescentes. Esta fase é também particularmente importante, porque é um período sensível para o espoletar de um perfil de risco cardiovascular, cujas manifestações se detetam mais tarde na vida”, referiram ainda os investigadores.

O estudo começou em 2003, os invetigadores recolheram amostras de sangue e fizeram um questionário alimentar para perceberem a quantidade de vitamina D que era ingerida em vários adolescentes de 13 anos.