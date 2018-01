O grupo Deutsche Lufthansa AG vai contratar, só este ano, cerca de 8 mil funcionários.

A maioria das vagas estão disponíveis para aéreas da empresa e contam com 4 mil lugares, sendo que a maior parte das contratações são para assistentes de bordo. No entanto, o grupo também quer pessoas para as áreas do check-in, cockpit e ainda cerca de 500 pessoas para a Lufthansa Technik.

Para enviar uma candidatura para assistente de bordo tem de ser, de acordo com os critérios da empresa, fluente em alemão e inglês, ter uma altura entre 1,60 e 1,90 e ainda estar disponível para viver ou em Frankfurt ou em Munique.

Os próximos ‘Flight Attendant Castings’ vão decorrer nos dias 13 de janeiro, em Berlim e no dia 20 do mesmo mês, em Estugarda.