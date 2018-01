James Franco reagiu e, descreveu as acusações como não sendo “corretas”. Após o ator ter ganho um Globo de Ouro, foram várias as mulheres que o acusaram de assédio sexual, e descreveram-no como um hipócrita por utilizar um pin do movimento ‘Time’s Up’, que marcou a gala de entrega de prémios.

O ator já veio, entretanto, reagir a todas as acusações feitas durante o programa de Stephen Colbert.

Recorde-se que a cerimónia dos Globos de Ouro ficou marcada pela homenagem realizada a todas as vítimas de assédio sexual e, a maior parte das celebridades utilizaram a cor preta como forma de apoio e solidariedade.